Vital lamenta mais uma eliminação do Corinthians: 'Era nosso dever'

Apesar de lutar muito na noite desta quarta-feira, na Arena Independência, o Corinthians não conseguiu mais do que um empate em 1 a 1 com o América-MG, resultado que elimina o clube paulista da Copa do Brasil. A queda se soma a outro momento doloroso na temporada, quando houve o fracasso na Copa Libertadores. No entanto, o foco agora será a campanha no Brasileirão-2020.Depois de perder o primeiro jogo, na Neo Química Arena, por 1 a 0, o Timão precisava vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por dois gols ou mais para definir no tempo normal. Mesmo abrindo o placar com Fagner, em cobrança de pênalti, o Alvinegro levou o empate com Rodolfo, também em cobrança de pênalti, provocado por mão na bola de Piton.Em entrevista para a TV Globo na saída de campo, Mateus Vital não escondeu a chateação pelo resultado e relembrou outra eliminação dolorosa, na fase preliminar da Libertadores, quando caiu para o Guaraní-PAR, dentro de casa. Além disso, para o meia-atacante, era obrigação do Corinthians passar para as quartas de final da Copa do Brasil diante de um adversário menos expressivo.