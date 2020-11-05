Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vital lamenta mais uma eliminação do Corinthians: 'Era nosso dever'

Meia-atacante lembrou a queda na fase preliminar da Copa Libertadores e demonstrou "chateação" pelo empate em Minas Gerais. Agora ele quer "foco total" no Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2020 às 00:00

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 00:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Apesar de lutar muito na noite desta quarta-feira, na Arena Independência, o Corinthians não conseguiu mais do que um empate em 1 a 1 com o América-MG, resultado que elimina o clube paulista da Copa do Brasil. A queda se soma a outro momento doloroso na temporada, quando houve o fracasso na Copa Libertadores. No entanto, o foco agora será a campanha no Brasileirão-2020.Depois de perder o primeiro jogo, na Neo Química Arena, por 1 a 0, o Timão precisava vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por dois gols ou mais para definir no tempo normal. Mesmo abrindo o placar com Fagner, em cobrança de pênalti, o Alvinegro levou o empate com Rodolfo, também em cobrança de pênalti, provocado por mão na bola de Piton.Em entrevista para a TV Globo na saída de campo, Mateus Vital não escondeu a chateação pelo resultado e relembrou outra eliminação dolorosa, na fase preliminar da Libertadores, quando caiu para o Guaraní-PAR, dentro de casa. Além disso, para o meia-atacante, era obrigação do Corinthians passar para as quartas de final da Copa do Brasil diante de um adversário menos expressivo.
- Muita chateação, acho que era nosso dever passar pelo América-MG, com todo o respeito à instituição, mas a camisa do Corinthians pede isso. Tenho certeza que não faltou entrega, mas infelizmente nosso objetivo não foi alcançado. Teve a fase preliminar da Libertadores, que era nosso objetivo e não passamos, agora mais uma eliminação - analisou o corintiano.
No entanto, não há muito tempo para lamentar a eliminação, já que no próximo sábado o Timão tem um compromisso com o Atlético-GO, às 21h, fora de casa, pela 20ª rodada do Brasileirão-2020, competição na qual o Alvinegro tem objetivos mais importantes para buscar. Por isso, Vital quer foco total nela.
- Resta agora foco total no Brasileiro para que a gente possa fazer uma competição digna de Corinthians - concluiu o meia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados