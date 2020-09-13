Vital lamenta derrota, mas crê em reviravolta: 'Sabemos da pressão'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians perdeu mais uma partida no Campeonato Brasileiro e está com apenas 33% de aproveitamento dos pontos ganhos após nove partidas disputadas. Ao fim do jogo contra o Fluminense, o meia-atacante Mateus Vital - autor do gol do Timão na derrota, por 2 a 1, no Maracanã - falou sobre o momento delicado, reconheceu a pressão, mas demonstrou confiança de que o elenco vai se recuperar.

- Sabemos da pressão. É natural que quem jogue no Corinthians conheça a grandeza desse clube. A pressão é normal, mas os resultados não estão acontecendo. Sabemos que o futebol vive de resultados. O bom é que o futebol nos dá uma nova oportunidade muito rápido para retomarmos. É levantar a cabeça, ver o que erramos no jogo, e conseguir uma vitória na quarta-feira. Só assim vamos conseguir deixar a pressão de lado - afirmou o jogador.A derrota para o Fluminense aproxima o Corinthians da zona do rebaixamento. Atualmente, o time soma apenas nove pontos em 27 disputados. Por isso, a pressão aumenta no clube do Parque São Jorge - sobretudo para os atletas, já que Tiago Nunes foi demitido na última sexta-feira.

Na próxima rodada, o Timão recebe o Bahia, na Neo Química Arena, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o reencontro do Alvinegro com o técnico Mano Menezes (antigo alvo da atual diretoria). Na visão de Vital, é a oportunidade perfeita para conseguir a reabilitação na temporada.