Vital destaca importância do Dérbi e vê Corinthians tão forte quanto rival

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Em alta pelos dois gols nos últimos dois jogos, acompanhados por ótimas atuações, Mateus Vital foi o escolhido para dar entrevista coletiva virtual no Corinthians. E, como não poderia deixar de ser, um dos principais temas da conversa foi o Dérbi contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira, no Allianz Parque. Duelo e local que trazem boas lembranças ao meia-atacante.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Ao ser questionado sobre o clássico e o bom momento do adversário, Vital destacou a confiança para essa partida e colocou os rivais em igualdade de condições, não só pelas últimas apresentações, mas por todo o conjunto.

- Todos tem notado nossa grande evolução nos jogos, é nítido, a cada jogo a gente vem evoluindo em todos os aspectos, seja tático, físico, em tudo. A gente sabe que o Palmeiras vem vivendo um grande momento, finalista de duas competições importantes aqui no nosso país, e a gente chega muito confiante também, não só pelo último jogo, mas pelo que a gente tem feito pela nossa evolução, então a gente chega bastante confiante.Apesar de considerar um "jogo à parte", Mateus Vital pondera que vale os mesmos três pontos da última vitória contra o Fluminense. Além disso, ele garante que o elenco tem experiência e maturidade suficientes para não se empolgar com um triunfo, nem se abater com uma possível derrota, o que poderia prejudicar a continuidade da ascensão e do bom momento do time.

- A gente sabe clássico é um jogo à parte, mas que vale os mesmos três pontos, temos que ter isso na nossa cabeça, sabemos jogar esse tipo de jogo, e vamos para lá para conquistar os três pontos, que é o que nos interessa - comentou Vital, antes de completar:

- Nosso grupo é bastante maduro quanto a isso, o que a gente já tomou de porrada aí no ano passado, e a gente não ficou para baixo, e nos últimos jogos a gente também não se empolgou. Temos muitos jogadores experientes, que podem nos dar esse respaldo para que a gente não se abaixe e também não se empolgue. A gente sabe que é um jogo muito importante por ser um clássico contra o Palmeiras, um dos nossos maiores rivais, mas que vale os mesmos três pontos, não seis, vale o mesmo que foi contra o Fluminense. A gente tem que ter isso na nossa cabeça e a gente tem bem claro, para que a gente vá lá e possa conquistar esses três pontos, que serão tão importantes quanto os do Fluminense - completou o meia-atacante.

Para Mateus Vital, o clássico contra o Palmeiras sempre traz lembranças boas. Foi dele a jogada e a assistência para o gol de Rodriguinho, que deu a vitória ao Corinthians no segundo jogo da final do Paulistão-2018, título que o time conquistaria vencendo o rival nos pênaltis, diante de um Allianz Parque lotado.

- Difícil esquecer, isso vai ficar marcado para sempre na minha história e na do clube também, foi um título muito importante na casa de um dos maiores rivais, que é o Palmeiras. Então toda vez que tem esse jogo com certeza vem na memória essa grande jogada que eu fiz na assistência para o Rodriguinho. Tinha acabado de chegar aqui no Corinthians, fui muito feliz naquele lance, pude ajudar a equipe a sair com o título ali, graças a Deus pude conquistar meu primeiro paulista com a camisa do Corinthians - concluiu.