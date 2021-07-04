Visitante poderoso, Palmeiras vai a Recife enfrentar o Sport, pior mandante da Série A

Crédito: Ricardo Fernandes/Fotoarena/Lancepress!

O Palmeiras vive uma grande fase em confrontos fora de casa. Para seguir com nos bons números longe do Allianz Parque, a equipe vai a Recife para enfrentar o Sport, que possui os piores números como mandante entre todos os times da Série A na temporada.

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Em 2021, o Alviverde atuou 18 vezes como visitante. Nestes confrontos, o Verdão conquistou 12 vitórias e apenas três derrotas. Além disso, contabilizou 27 gols pró e 15 contra.

O Leão, por sua vez, tem números ruins atuando na Ilha do Retiro na temporada. Em 13 partidas no estádio, o time pernambucano conseguiu só cinco vitórias e um total de 49% de aproveitamento. Assim, o Rubro Negro é o pior mandante entre todos os 20 clubes da Série A.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoCom isso, o Maior Campeão Nacional viaja para Recife em busca de se manter como um visitante 'enjoado'. Se vencer em Pernambuco, o elenco comandado por Abel Ferreira conseguirá um algo feito pelas equipes campeãs brasileiras do Verdão em 2016 e 2018.