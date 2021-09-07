Visando confronto contra Flamengo, Palmeiras realiza mais um treino na Academia de Futebol

Na Academia de Futebol e com mais uma semana sem jogos antes de mais um embate, o Palmeiras segue se preparando para o jogo contra o Flamengo, pelo Brasileirão, e, nesta terça-feira (7), o treinador Abel Ferreira comentou mais um treino.placeholderNo início, o elenco palmeirense foi dividido em dois grupos e, enquanto um duelava pela posse de bola em dois times de quatro atletas, o outro fez um trabalho com ênfase em saídas de bola, transições e balanços.