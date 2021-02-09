Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Visando confronto com Al-Ahly, Palmeiras realiza mais uma sessão de treinos no Qatar
futebol

Visando confronto com Al-Ahly, Palmeiras realiza mais uma sessão de treinos no Qatar

Verdão, concentrado em Doha, fez diferentes atividades para se preparar para o embate que decidirá o terceiro e o quarto colocado no Mundial de Clubes
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2021 às 17:00

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 17:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras segue no Qatar, desta vez se preparando para a partida contra o Al Ahly, do Egito, pela disputa de terceiro lugar do Mundial de Clubes. Sendo assim, o clube realizou, nesta teça-feira (09), mais uma sessão de treinamentos.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Gignac, Firmino, CR7… Relembre carrascos de clubes brasileiros em Mundiais de Clubes
Desta vez, o treinador Abel Ferreira, juntamente com a sua equipe técnica, contando com todos os atletas disponíveis, realizou treino tático, visando aprimorar inversões, transições e saídas de bola. Na sequência, os titulares do Verdão no embate contra o Tigres fizeram trabalhos de complemento físico e os jogadores restantes treinaram finalizações e quebras de linhas.Em recuperação, o atacante Wesley, que está em período de transição física, participou, novamente, das atividades. Gabriel Veron, por sua vez, cumpriu cronograma com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.
O confronto entre Palmeiras e Al Ahly, que define o terceiro e o quarto colocado na Copa de Mundo de Clubes da FIFA, está marcado para a próxima quinta-feira (11), às 12h (horário de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados