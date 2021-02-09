Visando confronto com Al-Ahly, Palmeiras realiza mais uma sessão de treinos no Qatar

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras segue no Qatar, desta vez se preparando para a partida contra o Al Ahly, do Egito, pela disputa de terceiro lugar do Mundial de Clubes. Sendo assim, o clube realizou, nesta teça-feira (09), mais uma sessão de treinamentos.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Gignac, Firmino, CR7… Relembre carrascos de clubes brasileiros em Mundiais de Clubes

Desta vez, o treinador Abel Ferreira, juntamente com a sua equipe técnica, contando com todos os atletas disponíveis, realizou treino tático, visando aprimorar inversões, transições e saídas de bola. Na sequência, os titulares do Verdão no embate contra o Tigres fizeram trabalhos de complemento físico e os jogadores restantes treinaram finalizações e quebras de linhas.Em recuperação, o atacante Wesley, que está em período de transição física, participou, novamente, das atividades. Gabriel Veron, por sua vez, cumpriu cronograma com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.