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futebol

Visando a estreia no Brasileirão, Flamengo fará jogo-treino nesta sexta

Comandado por Maurício Souza, Rubro-Negro enfrentará o Olaria, no Ninho do Urubu...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 17:25

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 17:25
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo informou, nesta tarde, que fará um jogo-treino contra o Olaria na sexta-feira (31), às 09h, no Ninho do Urubu. Será o primeiro teste do Rubro-Negro diante de uma equipe rival, ainda que seja em caráter amistoso, sob o comando de Maurício Souza, técnico do time sub-20.
Mauricinho, como é chamado nos corredores do CT, está à frente dos treinamentos desde o dia 22 deste mês, assumindo o cargo deixado por Jesus Jesus - que rumou ao Benfica. Ele seguirá na função até o Fla anunciar o substituto do Mister. Internamente, o LANCE! apurou que o Rubro-Negro ainda debate se o jogo-treino contra o Azulão da Bariri terá transmissão ao vivo da FlaTV (canal oficial do clube no YouTube) ou não.
O teste surge para aprontar o Flamengo visando a estreia no Campeonato Brasileiro, que ocorrerá no dia 9 de agosto, contra o Atlético-MG, no Maracanã.
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