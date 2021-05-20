futebol

Virou rotina? Palmeiras pode conquistar mais um título em cima de um rival

Verdão foi campeão, em 2020, da Libertadores ao derrotar o Santos na final e do Paulistão após vencer o dérbi nos pênaltis...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras vai enfrentar, nesta quinta-feira (20), o São Paulo, pela primeira partida da final do Campeonato Paulista. O Choque-Rei será mais uma oportunidade do Verdão levantar um troféu após bater um rival, algo que ocorreu duas vezes na temporada passada.Ainda com Luxemburgo, o Alviverde teve, também na final do Paulistão, de enfrentar o Corinthians para sair com o título. No dérbi, tudo que faltou de qualidade, sobrou de emoção, pois, aos 49′ do segundo tempo, com o Maior Campeão Nacional vencendo, Gustavo Gómez cometeu um pênalti que resultou em gol alvinegro e, com isso, penalidades na decisão. Isto, porém, não foi o suficiente para tirar o ‘caneco’ das mãos palestrinas.Meses depois, já com Abel Ferreira no comando, o Verdão encontrou o Santos na final da Libertadores. Contra o Peixe, o time já havia, anos antes, vencido uma Copa do Brasil e, na partida continental, o resultado não foi diferente. Num confronto de poucas oportunidades, Breno Lopes subiu, já nos acréscimos, e cabeceou para o fundo das redes, garantindo o bicampeonato da América para o clube.
Além disso, no terceiro título que o Alviverde conquistou em 2020, o adversário na final, por pouco não foi, também, paulista, pois o São Paulo, atual adversário na finalíssima estadual, foi eliminado, na semifinal, para o Grêmio.
O confronto entre Palmeiras e o Tricolor está marcado para esta quinta-feira (20), às 22h (horário de Brasília), no Allianz Parque.

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

