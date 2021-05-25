Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vinte anos depois, 'gol do Pet' vira documentário

Vencedor do Cinefoot 2020 com curta sobre bicampeonato da Libertadores, diretor Daniel Brunet eterniza mais uma conquista do Flamengo em outra produção
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 15:34

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 15:34

Crédito: Divulgação
A data 27 de maio de 2001 ficou para sempre marcada na história dos rubro-negros como o dia do “Gol do Pet”. E para comemorar os 20 anos da inesquecível conquista do tricampeonato carioca pelo Flamengo naquele ano, o diretor Daniel Brunet lançará, às 8h desta quinta-feira, o documentário “43 - Na hora de acabar”.
O filme, que tem 15 minutos e traz depoimentos exclusivos de Petkovic e Joel Santana, então treinador do Vasco, vice-campeão, entre outros, estará disponível gratuitamente no canal Mais Nação, no Youtube, e vai mostrar uma ótica diferente desse feito tão marcante.
- Aquela final é um dos jogos eternos do Flamengo. Podem passar 200 anos que continuaremos lembrando daquela falta do Pet. O documentário busca uma nova forma de contar essa história. Afinal, ela é conhecida há duas décadas. Tenho certeza de que o torcedor rubro-negro vai se emocionar mais uma vez - afirma Brunet, que venceu o Cinefoot 2020, principal festival do segmento na América, com o filme “Catarse”, sobre a conquista do bicampeonato da Libertadores.
O filme “43 - Na hora de acabar” traz, além das entrevistas exclusivas com Petkovic e Joel Santana, três visões diferentes daquele gol: o fotógrafo Ricardo Cassino, que fez uma foto histórica, no momento em que a bola entrava no ângulo de Helton, o torcedor Lula da Raça, que era diretor de arquibancada da organizada e foi eternizado na transmissão oficial, e Lúcio de Castro, que cobriu a final como repórter do “Jornal do Brasil”.
- Cada um deles teve uma visão diferente daquele gol. Cada um deles estava em um lugar diferente. E todas essas histórias são maravilhosas e merecem ser contadas. Todas elas convergem para o momento em que a bola estufa a rede do Hélton, e a torcida do Flamengo explode de alegria”, vibra o diretor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados