Vinte anos depois, 'gol do Pet' vira documentário

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A data 27 de maio de 2001 ficou para sempre marcada na história dos rubro-negros como o dia do “Gol do Pet”. E para comemorar os 20 anos da inesquecível conquista do tricampeonato carioca pelo Flamengo naquele ano, o diretor Daniel Brunet lançará, às 8h desta quinta-feira, o documentário “43 - Na hora de acabar”.

O filme, que tem 15 minutos e traz depoimentos exclusivos de Petkovic e Joel Santana, então treinador do Vasco, vice-campeão, entre outros, estará disponível gratuitamente no canal Mais Nação, no Youtube, e vai mostrar uma ótica diferente desse feito tão marcante.

- Aquela final é um dos jogos eternos do Flamengo. Podem passar 200 anos que continuaremos lembrando daquela falta do Pet. O documentário busca uma nova forma de contar essa história. Afinal, ela é conhecida há duas décadas. Tenho certeza de que o torcedor rubro-negro vai se emocionar mais uma vez - afirma Brunet, que venceu o Cinefoot 2020, principal festival do segmento na América, com o filme “Catarse”, sobre a conquista do bicampeonato da Libertadores.

O filme “43 - Na hora de acabar” traz, além das entrevistas exclusivas com Petkovic e Joel Santana, três visões diferentes daquele gol: o fotógrafo Ricardo Cassino, que fez uma foto histórica, no momento em que a bola entrava no ângulo de Helton, o torcedor Lula da Raça, que era diretor de arquibancada da organizada e foi eternizado na transmissão oficial, e Lúcio de Castro, que cobriu a final como repórter do “Jornal do Brasil”.