Vinicius Zanocelo volta a ser titular no Santos após dois meses

Uma das surpresas do técnico Fábio Carille no time do Santos no clássico contra o São Paulo, nesta quinta, foi a presença do volante Vinicius Zanocelo. Essa foi apenas a segunda vez que o jogador figura entre os titulares no Peixe desde que foi contratado.- Ele e outros jovens pedem espaço. Estou buscando o timing certo para usar. Santos tem mais opções para trabalharmos hoje. Contra o Athletico tínhamos 14 desfalques. Zanocelo passa muita confiança pelo que vem fazendo nos treinamentos - disse Carille.

Vinicius Zanocelo disputou 10 jogos desde junho, apenas duas vezes como titular, no jogo de volta contra a Juazeirense, pela Copa do Brasil (A segunda contra o São Paulo). Destaque da Ferroviária no Campeonato Paulista, ele recebeu propostas de vários clubes, inclusive do Palmeiras. Zanocelo quase acertou com o PSV, da Holanda, mas optou por trabalhar com Diniz.O contrato de empréstimo com a Ferroviária termina em 31 de maio de 2023, e custou R$ 500 mil pelo. Se o Peixe fizer a opção pela compra, o valor será abatido no negócio. Se o Santos não optar pela compra, o valor será devolvido aos cofres santistas.