Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vinícius Zanocelo sente desconforto na coxa e vira desfalque no Santos

Peixe encara nesta quinta-feira o Libertad pelas quartas de final da Copa Sul-Americana...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 22:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 22:09
Crédito: Divulgação/Santos
O meio-campista Vinícius Zanocelo ficou fora da lista dos atletas relacionados do Santos para o confronto desta quinta-feira (12), às 21h30, na Vila Belmiro, contra o Libertad. O jogo é válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.Zanocelo sentiu um desconforto na coxa direita durante o treino desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. O atleta será reavaliado pelo Departamento Médico do Santos nesta quinta, por isso ficou de fora do duelo.O Peixe tem uma lista grande de desfalques para o confronto contra o Libertad. Marinho trata um hematoma interno na coxa e é a principal ausência do time. Danilo Boza, que ainda não se recuperou de desconforto na coxa, e John, que passou por uma cirurgia no joelho, também estão fora do combate. Já o volante Alison, que negocia sua saída para o mundo árabe, mais uma vez não será aproveitado.Confira abaixo a lista dos jogadores relacionados por Diniz para o jogo contra o Libertad:
Goleiros: João Paulo e DiógenesLaterais: Madson, Pará, Felipe Jonatan e MoraesZagueiros: Luiz Felipe, Kaiky, Wagner Palha e RobsonMeio-campistas: Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez, Gabriel Pirani, Ivonei e Vinícius BalieiroAtacantes: Marcos Guilherme, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Raniel, Ângelo e Bruno Marques

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Pode ter radar sem placa de aviso? Veja o que diz a lei
Trio é indiciado por golpe com prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova do Imigrante
Trio é indiciado por golpe que causou prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova
Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados