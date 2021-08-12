Vinícius Zanocelo sente desconforto na coxa e vira desfalque no Santos

O meio-campista Vinícius Zanocelo ficou fora da lista dos atletas relacionados do Santos para o confronto desta quinta-feira (12), às 21h30, na Vila Belmiro, contra o Libertad. O jogo é válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.Zanocelo sentiu um desconforto na coxa direita durante o treino desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. O atleta será reavaliado pelo Departamento Médico do Santos nesta quinta, por isso ficou de fora do duelo.O Peixe tem uma lista grande de desfalques para o confronto contra o Libertad. Marinho trata um hematoma interno na coxa e é a principal ausência do time. Danilo Boza, que ainda não se recuperou de desconforto na coxa, e John, que passou por uma cirurgia no joelho, também estão fora do combate. Já o volante Alison, que negocia sua saída para o mundo árabe, mais uma vez não será aproveitado.Confira abaixo a lista dos jogadores relacionados por Diniz para o jogo contra o Libertad: