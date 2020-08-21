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futebol

Vinícius Souza se aproxima de acerto com o Grupo City e pode deixar o Flamengo

Aos 21 anos, volante foi revelado no Ninho e era constantemente elogiado por Jesus...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 15:28

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 15:28

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo está em conversas adiantadas com o Grupo City, que gere nove clubes, sendo o Manchester City mais influente, para negociar a venda de Vinícius Souza, volante de 21 anos e criado nas divisões de base do clube.
A informação inicial é do site do "Globo Esporte". Depois de uma recusa num primeiro momento, o negócio avançou nas últimas horas, segundo o LANCE! apurou, e uma oferta mais robusta está a caminho.
No caso de uma convergência de interesses e transferência concretizada, Vinição - como é conhecido entre os companheiros de elenco - tende a ser repassado pelo conglomerado ao SK Lommel, da Bélgica.
Vinícius Souza, atualmente, possui vínculo com o Flamengo até dezembro de 2021. Hoje sem espaço no time, está no Fla desde o 13 anos de idade e, a partir de 2019, passou a integrar o elenco profissional de maneira definitiva. Era constantemente elogiado por Jorge Jesus.
Ao todo, o volante soma oito partidas pelos profissionais do Flamengo, sendo quatro na temporada passada e o restante, nesta, quando iniciou os quatro primeiros jogos do Campeonato Carioca, comandado por Maurício Souza.
Sobre o Grupo City: os empresários são dos Emirados Árabes Unidos e possuem a gerência dos seguintes clubes mundo afora: Manchester City (Inglaterra), New York City (EUA), Melbourne City (Austrália), Yokohama Marinos (Japão), Girona (Espanha), Sichuan Jiuniu (China), Mumbai City (Índia), Montevideo City Torque (Uruguai) e Lommel SK (Bélgica).
UMA JOIA JÁ FOI
Cabe destacar que, na última semana, o lateral-esquerdo Caio Roque, de apenas 18 anos, assinou com o Grupo City e, em seguida, foi alocado no Lommel SK - provável destino de Vinícius Souza. O jovem comemorou: De acordo com informações iniciais do jornal "O Dia", Caio Roque, que já assinou a rescisão contratual com o Flamengo, assinou com o grupo após o Rubro-Negro embolsar R$ 10 milhões à vista por 50% dos direitos econômicos da joia - os cariocas mantiveram os outros 50%.

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