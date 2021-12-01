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Vinicius Silvestre dedica defesa milagrosa aos preparadores de goleiros : ‘Mérito deles’

Goleiro do Verdão comemorou a vitória do Verdão e destacou a qualidade de Weverton
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LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 01:14

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 01:14

Após vencer o Cuiabá por 3 a 1 na noite desta terça-feira (30), o Palmeiras entrou em campo com uma escalação recheada de Crias da Academia. Apesar da falha no primeiro gol sofrido, Vinicius Silvestre foi responsável por impedir o gol de empate do Dourado, após cabeçada a queima roupa de Paulão. Em entrevista concedida ao Premiere, o arqueiro concedeu entrevista ao Premiere e comentou sobre a defesa nos minutos finais do segundo tempo e dedicou aos preparadores de goleiros – Rogério Godoy e Thales.
– Cara, vou te falar que a gente treina muito isso. Rogério e Thales fazem um trabalho com um rebatedor e temos que estar preparados para reagir. Fez toda a a diferença e o mérito é deles – completou.Terceiro goleiro da equipe, Vinicius teve a difícil missão de substituir Weverton e enalteceu a qualidade do goleiro titular. Por fim, o arqueiro diz que espelha também em Marcos e Prass para evoluir e fazer história no clube.
– Ele não só nível da Inglaterra, mas mundial. Weverton é diferenciado. Assim como Marcos, Prass. Procuro absorver o melhor de cada um, admirando e respeitando. Sou amigo e fã de todos. Respeito e busco meu espaço – finalizou.
Em duelo válido pela 37ª rodada do Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Athetico-PR, às 19 horas (de Brasília), na Arena da Baixada. O Maior Campeão Nacional já está garantido na terceira posição, com 62 pontos somados.
Crédito: (Foto:CésarGreco/Ag.Palmeiras

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