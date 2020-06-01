Vinícius Popó, do Cruzeiro, testa positivo para a Covid-19 e é afastado dos treinos pelo clube mineiro

O atacante do Cruzeiro, Vinícius Popó, é o terceiro atleta do futebol mineiro a ter confirmação de contágio pelo coronavírus. O jogador testou positivo no exame da Covid-19. Em nota oficial, a Raposa confirmou a situação de saúde do seu jogador. O time celeste informou que Popó foi submetido a todos os itens do protocolo implantado pelo clube para poder retomar os trabalhos na Toca da Raposa II. Vinicius Popó respondeu a um questionário diário para avaliar as condições de saúde e em seguida, fez novo exame na sexta-feira, 29 de maio, com o resultado sendo conhecido neste domingo, 31, dando positivo. O Cruzeiro informou que Vinícius Popó está assintomático e que já foi afastado dos treinamentos seguindo as orientações de isolamento social em casa. Na nota emitida pela Raposa, o clube azul disse que Vinícius Popó não teve contato com nenhum outro jogador ou com membros da comissão técnica durante os treinos, seguindo o protocolo. Apesar do diagnóstico positivo de Popó, a programação de treinamentos da semana na Toca da Raposa foi mantida, com os jogadores se apresentando normalmente. Vinícius Popó é o terceiro jogador do futebol mineiro a confirmar contágio pelo novo coronavírus. Além dele, o meia Matheusinho, do América-MG e o equatoriano Cazares também estão com a Covid-19.E MAIS:Léo vê Cruzeiro em processo de renovação e está esperançoso com a nova direção do clubeCazares é diagnosticado com a Covid-19 e Galo o afasta dos treinamentosFMF pode ceder e Mineiro não terminar, com o América-MG sendo declarado campeão de 2020Final feliz! Fluminense anuncia retorno do ídolo FredPara Enderson Moreira, crise no Cruzeiro é uma oportunidadeConfira a nota do Cruzeiro