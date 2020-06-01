Vinícius Popó, do Cruzeiro, testa positivo para a Covid-19 e é afastado dos treinos pelo clube mineiro

O atacante do Cruzeiro, Vinícius Popó, é o terceiro atleta do futebol mineiro a ter confirmação de contágio pelo coronavírus. O jogador testou positivo no exame da Covid-19. Em nota oficial, a Raposa confirmou a situação de saúde do seu jogador. O time celeste informou que Popó foi submetido a todos os itens do protocolo implantado pelo clube para poder retomar os trabalhos na Toca da Raposa II. Vinicius Popó respondeu a um questionário diário para avaliar as condições de saúde e em seguida, fez novo exame na sexta-feira, 29 de maio, com o resultado sendo conhecido neste domingo, 31, dando positivo. O Cruzeiro informou que Vinícius Popó está assintomático e que já foi afastado dos treinamentos seguindo as orientações de isolamento social em casa. Na nota emitida pela Raposa, o clube azul disse que Vinícius Popó não teve contato com nenhum outro jogador ou com membros da comissão técnica durante os treinos, seguindo o protocolo. Apesar do diagnóstico positivo de Popó, a programação de treinamentos da semana na Toca da Raposa foi mantida, com os jogadores se apresentando normalmente. Vinícius Popó é o terceiro jogador do futebol mineiro a confirmar contágio pelo novo coronavírus. Além dele, o meia Matheusinho, do América-MG e o equatoriano Cazares também estão com a Covid-19.E MAIS:Léo vê Cruzeiro em processo de renovação e está esperançoso com a nova direção do clubeCazares é diagnosticado com a Covid-19 e Galo o afasta dos treinamentosFMF pode ceder e Mineiro não terminar, com o América-MG sendo declarado campeão de 2020Final feliz! Fluminense anuncia retorno do ídolo FredPara Enderson Moreira, crise no Cruzeiro é uma oportunidadeConfira a nota do Cruzeiro
O Cruzeiro Esporte Clube informa que o atleta Vinícius Popó testou positivo no exame do Covid-19.
Após o jogador responder ao questionário diário na sexta-feira, parte do protocolo implantado pelo Clube desde a volta dos treinos, foi realizado um exame cujo resultado saiu neste domingo.
Desde sexta-feira, o atleta, que está assintomático, foi afastado dos treinos e vem seguindo as orientações de isolamento social em sua residência. Cabe ressaltar que Popó, durante os treinamentos e seguindo o protocolo, não obteve contato com nenhum outro atleta ou qualquer membro da comissão técnica.
A agenda de treinos desta semana será mantida. As atividades desta segunda-feira terão início às 9h.E MAIS:Luiz Gomes: ‘Cruzeiro aposta em notáveis para sair do buraco. Mas isso basta?’Conselho Gestor do Cruzeiro encerra com balanço positivo, além de R$ 5 milhões em patrocínios para o clubeMatheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19Rebatizar a Toca I e usar o Barcelona como modelo na base: metas de Sérgio Rodrigues no CruzeiroFred perde mais uma 'batalha' na Justiça para o Atlético-MGComunicado – Vinícius Popó.
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