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futebol

Vinicius Mello sofre fratura no pé e desfalca Inter no restante da temporada

Lesão ocorreu durante o treino e o período de recuperação será de quatro meses...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 16:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 16:28
Crédito: Vinicius Mello no treino do Inter (Ricardo Duarte/Internacional
O Internacional tem uma baixa para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Vinicius Mello, que sofreu uma fratura no pé esquerdo. O período de recuperação será quatro meses.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De acordo com a assessoria do Inter, a lesão ocorreu no treino de quarta-feira. Após receber um passe de Taison, o atleta dominou a bola e ao colocar o pé no chão ouviu um estalo.
Com muita dor no local, ele passou por exames no departamento médico e foi constatada a lesão em Vinicius.
Atualmente, Vinicius Mello tem poucas oportunidades no time titular. Ele é o terceiro atacante do elenco, que tem em sua frente Paolo Guerrero e Yuri Alberto.

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