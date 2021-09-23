Vinicius Mello sofre fratura no pé e desfalca Inter no restante da temporada

Crédito: Vinicius Mello no treino do Inter (Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional tem uma baixa para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Vinicius Mello, que sofreu uma fratura no pé esquerdo. O período de recuperação será quatro meses.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

De acordo com a assessoria do Inter, a lesão ocorreu no treino de quarta-feira. Após receber um passe de Taison, o atleta dominou a bola e ao colocar o pé no chão ouviu um estalo.

Com muita dor no local, ele passou por exames no departamento médico e foi constatada a lesão em Vinicius.