Vinícius Lopes inicia transição no Botafogo; Diego Gonçalves não joga contra o Flamengo

O Botafogo tem sofrido com lesões já na parte inicial da temporada. Enquanto Vinícius Lopes iniciou a transição visando o retorno aos gramados, Diego Gonçalves não se recuperou de uma lombalgia e está fora do clássico contra o Flamengo, nesta quarta-feira no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca.+ Cavani, Luís Castro, ida a Portugal... John Textor atualiza situações do Botafogo em chegada ao BrasilVinícius Lopes se lesionou ainda na pré-temporada. O atacante, recém-contratado junto ao Goiás, fraturou o quinto metatarso do pé esquerdo e passou por uma cirurgia no local.