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Vinícius Lopes inicia transição no Botafogo; Diego Gonçalves não joga contra o Flamengo

Atacante, que sofreu lesão no pé esquerdo ainda nos primeiros treinos do Botafogo no ano, iniciou primeira fase da transição; camisa 11 não se recupera a tempo do clássico...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 20:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 20:21
O Botafogo tem sofrido com lesões já na parte inicial da temporada. Enquanto Vinícius Lopes iniciou a transição visando o retorno aos gramados, Diego Gonçalves não se recuperou de uma lombalgia e está fora do clássico contra o Flamengo, nesta quarta-feira no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca.+ Cavani, Luís Castro, ida a Portugal... John Textor atualiza situações do Botafogo em chegada ao BrasilVinícius Lopes se lesionou ainda na pré-temporada. O atacante, recém-contratado junto ao Goiás, fraturou o quinto metatarso do pé esquerdo e passou por uma cirurgia no local.
Ao avançar na recuperação, o jogador começou a dar os primeiros passos no campo. Ainda com tênis de corrida e sem chuteiras, Vinícius Lopes está na primeira fase da transição - ainda sem realizar atividades com bola.
Diego Gonçalves, por outro lado, sofreu uma lombalgia após a vitória sobre o Vasco, no Maranhão. O camisa 11 sequer foi ao gramado nos últimos dias e, sem participar dos treinos, está descartado do clássico contra o Rubro-Negro.
Crédito: ViníciusLopesemtreinodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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