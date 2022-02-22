Vinícius Lopes inicia transição no Botafogo; Diego Gonçalves não joga contra o Flamengo

O Botafogo tem sofrido com lesões já na parte inicial da temporada. Enquanto Vinícius Lopes iniciou a transição visando o retorno aos gramados, Diego Gonçalves não se recuperou de uma lombalgia e está fora do clássico contra o Flamengo, nesta quarta-feira no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca.+ Cavani, Luís Castro, ida a Portugal... John Textor atualiza situações do Botafogo em chegada ao BrasilVinícius Lopes se lesionou ainda na pré-temporada. O atacante, recém-contratado junto ao Goiás, fraturou o quinto metatarso do pé esquerdo e passou por uma cirurgia no local.
Ao avançar na recuperação, o jogador começou a dar os primeiros passos no campo. Ainda com tênis de corrida e sem chuteiras, Vinícius Lopes está na primeira fase da transição - ainda sem realizar atividades com bola.
Diego Gonçalves, por outro lado, sofreu uma lombalgia após a vitória sobre o Vasco, no Maranhão. O camisa 11 sequer foi ao gramado nos últimos dias e, sem participar dos treinos, está descartado do clássico contra o Rubro-Negro.