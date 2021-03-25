Vinícius lamenta derrota para o Coritiba: 'Jogo bastante equilibrado'

Crédito: Partida terminou 1 a 0 para o time da capital paranaense (Bruno Araújo/Maringá FC

O Maringá soma apenas um ponto neste início de estadual. A equipe enfrentou o Coritiba, na última terça-feira (23) e acabou perdendo por 1 x 0 em compromisso disputado na cidade de Arapongas. No compromisso em questão, o atacante Vinícius foi um dos principais nomes do Maringá no compromisso, tendo sofrido um pênalti que o goleiro Wilson acabou defendendo.>Classificação atualizada do Campeonato ParanaenseAo término do compromisso, o jogador lamentou o tropeço e já foca no próximo desafio da temporada:

- O jogo foi bastante equilibrado, dois times com uma transição rápida, acredito que poderíamos ter saído com um resultado melhor, tivemos oportunidades para tal. Mas não adianta lamentar. O Coritiba é passado e agora é focar no próximo jogo, para que nossa primeira vitória venha.

- O duelo de domingo será mais um grande desafio que teremos que passar e estamos preparados pra ele. Acredito que após um primeiro triunfo, as coisas começarão a engrenar, os resultados virão, e conseguiremos nosso objetivo maior - acrescentou.