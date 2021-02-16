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futebol

Vinícius Júnior pede desculpas ao técnico Zidane por incidente

Na última temporada, jovem não recebeu bem a notícia de que não seria titular no duelo das oitavas de final da Champions League contra o Manchester City na Inglaterra...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 11:14

LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 11:14
Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid
O atacante Vinícius Júnior se desculpou com Zidane antes do início da temporada por um problema que tiveram no Etihad Stadium no segundo jogo das oitavas de final da última Champions League, segundo o “As”. No episódio, o brasileiro acreditava que seria titular na partida decisiva, mas foi informado de que ficaria no banco de reservas. Descontente, o jovem não participou do aquecimento no campo e quando o treinador voltou para os vestiários, encontrou o camisa 20 no celular.Entre o fim de uma temporada e início da outra, a joia de 19 anos entrou em contato com o comandante francês para pedir desculpas pelo ocorrido e perguntar se não foi utilizado durante toda a partida por conta do incidente com o celular. O brasileiro assumiu sua culpa e prometeu comprometimento máximo e que não voltaria a se comportar daquela maneira caso não fosse colocado na equipe titular.
> Veja a tabela da Champions League
Zidane ficou contente pela ligação pessoal de Vinícius Júnior e assegurou que o atleta continuaria tendo oportunidades nesta campanha caso seguisse trabalhando bem durante os treinamentos. Entre idas e vindas, o atacante tem participado bastante dos últimos jogos, até por conta dos diversos problemas com jogadores lesionados que o Real Madrid vem enfrentando nesta época.

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