futebol

Vinícius Júnior exalta Benzema após gol e afasta rumor sobre má relação

Brasileiro deu assistência para francês abrir o placar no duelo entre Real Madrid e Getafe na última terça-feira pelo Campeonato Espanhol e foram comemorar abraçados...
10 fev 2021 às 13:22

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 13:22

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Após alguns desentendimentos na relação entre Benzema e Vinícius Júnior, o brasileiro deu uma assistência para o gol do francês na vitória contra o Getafe na última terça-feira. Em entrevista à “Real Madrid TV” após a partida, o jovem fez questão de elogiar o centroavante e exaltou a conquista dos três pontos.- Nós estamos praticando isso nos dias de treinamentos. Karim nunca falha. Fizemos uma boa partida, tivemos muita paciência, pois o Getafe é uma equipe sólida na defesa, mas todos estão felizes pela vitória.
Benzema já foi flagrado criticando o brasileiro para Mendy no túnel do vestiário durante a partida contra o Borussia Monchengladbach pela Champions League. Logo após o gol do francês, Vinícius Júnior correu para abraçá-lo, comemorar o tento e apaziguar os ânimos em busca de uma relação mais positiva.

