Vinícius Júnior e outros três nomes do Real Madrid testam positivo para Covid-19 nesta quarta-feira

Vinícius Júnior, Eduardo Camavinga, Fede Valverde e Courtois testaram positivo para Covid-19. Com isso, o Real Madrid não poderá contar com os quatro jogadores para o confronto diante do Getafe, no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol.Os atletas também não devem estar disponíveis para o duelo contra o Alcoyano, fora de casa, pela Copa do Rei que será disputado na próxima quarta-feira. O clube da quarta divisão da Espanha eliminou a equipe merengue do torneio na última temporada.

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Nas últimas duas semanas, o Real Madrid também havia informado que Marcelo, Modric, Rodrygo, Asensio, Bale e Lunin também testaram positivo para Covid-19. Nenhum dos sete jogadores pôde participar do jogo contra o Athletic Bilbao.

Além do Real Madrid, o Barcelona também enfrenta um período de surto de Covid-19 no elenco. Desde a última terça-feira, o clube diagnosticou sete casos de atleta com coronavírus, sendo que Daniel Alves está entre os contaminados e não poderá reestrear pelo equipe culé.