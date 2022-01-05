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R$ 1 bilhão

Vinícius Júnior é o jogador mais valioso do mundo, segundo estudo

CIES Football Observatory realiza estimativa do valor de mercado de atletas das cinco principais ligas de futebol da Europa. Brasileiro do Real Madrid superou Phil Foden, do City, e Halland, do Borussia Dortmund
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 13:09

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 13:09

Vinícius Júnior é o atleta de futebol mais valioso do mundo, segundo estudo publicado pelo CIES Football Observatory nesta quarta-feira. De acordo com a entidade, o valor de mercado do atacante brasileiro é de 166,4 milhões de euros (R$ 1 bilhão).
Real Madrid
Vinicius Júnior desbancou Phoden Halland e agora é apontado como o jogador mais valioso do mundo Crédito: Ander Gillenea/AFP
Com isso, o camisa 20 do Real Madrid desbancou Erling Haaland, tratado como um dos principais atletas do Velho Continente e com potencial de movimentar o mercado na janela de transferências do verão europeu. O norueguês conseguiu apenas a 3ª colocaçao, enquanto Phil Foden aparece logo atrás de Vini Jr.
Os valores de mercado dos atletas são calculados através de ferramentas estatísticas exclusivas desenvolvidas pelo CIES Football Observatory. Ela não leva em consideração as cláusulas contratuais estipuladas entre clubes e jogadores.

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