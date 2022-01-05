Vinícius Júnior é o jogador mais valioso do mundo, segundo estudo

Vinícius Júnior é o atleta de futebol mais valioso do mundo, segundo estudo publicado pelo CIES Football Observatory nesta quarta-feira. De acordo com a entidade, o valor de mercado do atacante brasileiro é de 166,4 milhões de euros (R$ 1 bilhão).

Vinicius Júnior desbancou Phoden Halland e agora é apontado como o jogador mais valioso do mundo Crédito: Ander Gillenea/AFP

Com isso, o camisa 20 do Real Madrid desbancou Erling Haaland, tratado como um dos principais atletas do Velho Continente e com potencial de movimentar o mercado na janela de transferências do verão europeu. O norueguês conseguiu apenas a 3ª colocaçao, enquanto Phil Foden aparece logo atrás de Vini Jr.