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futebol

Vinícius Jr comemora vitória e gols na Champions: 'Faltam mais 90 minutos'

Jovem atacante brasileiro marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 do Real Madrid contra o Liverpool pela Champions...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 19:52

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 19:52
Nesta terça-feira, o Real Madrid venceu o Liverpool por 3 a 1 na partida de ida das quartas de final da Champions League, e contou com uma ótima atuação de Vini Jr para conseguir tal resultado, com o brasileiro marcando duas vezes para os merengues.
Veja a tabela da Champions- Trabalho muito, sonhava em jogar pelo Madrid, e penso que, pelo desejo que tenho toda a temporada no clube e com a minha família, quero sempre o melhor para os nossos torcedores - disse Vini Jr.
O brasileiro fez da partida desta terça-feira um palco grande para mostrar ao mundo do futebol que ele pode ser sim decisivo para uma equipe gigante como o Real Madrid em uma partida importante de Champions League.

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