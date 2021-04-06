Vinícius Jr comemora vitória e gols na Champions: 'Faltam mais 90 minutos'

Nesta terça-feira, o Real Madrid venceu o Liverpool por 3 a 1 na partida de ida das quartas de final da Champions League, e contou com uma ótima atuação de Vini Jr para conseguir tal resultado, com o brasileiro marcando duas vezes para os merengues.

Veja a tabela da Champions- Trabalho muito, sonhava em jogar pelo Madrid, e penso que, pelo desejo que tenho toda a temporada no clube e com a minha família, quero sempre o melhor para os nossos torcedores - disse Vini Jr.