futebol

Vinicius declara amor ao Vasco e projeta futuro: 'Quero fazer história'

Atacante de 19 anos revelado na base cruz-maltina e incorporado ao elenco profissional em janeiro falou sobre identificação com o clube e planos para a carreira no futebol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2020 às 15:13

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 15:13

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A temporada de 2020 do Vasco não iniciou da melhor forma em termos de resultados em campo, mas entre os aspectos positivos do ano, é possível destacar a ascensão do atacante Vinícius. Revelado na base cruz-maltina, o jogador de 19 anos tem empolgado a torcida com um futebol ousado e de personalidade e desponta como sucessor de Marrony, negociado com o Atlético-MG. Identificado com o clube, ele não esconde o desejo de entrar para a história do Gigante da Colina.
– Amo essa torcida de paixão, pretendo fazer muita história no Vasco. Tem muita coisa para acontecer, ser campeão. Treinamentos, ser firme. A família dá conselhos, eu sigo nessa caminhada. Como falei, quero fazer história nesse clube que amo muito – afirmou à Vasco TV, na última quinta-feira.
Vinicius foi integrado ao elenco principal no final de janeiro, após boas atuações na Copa São Paulo de Juniores. Com a troca de comando entre Abel Braga e Ramon, a tendência é que ele se firme como titular na equipe.
Eliminado do Carioca, o Vasco segue rotina de treinamentos com os cuidados de segurança contra o COVID-19. O clube aguarda a definição sobre o início do Campeonato Brasileiro e o retorno da Copa do Brasil.

