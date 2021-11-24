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futebol

Vinicius confirma propostas para defender clube brasileiro

De saída do Náutico, o atacante confirmou que recebeu um convite do Bahia para a próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 11:55

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 11:55

Um dos principais nomes do Náutico ao longo da temporada é o atacante Vinicius. Querido pelo elenco e torcida, o jogador teve um bom desempenho e despertou o interesse do mercado nacional.
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Em coletiva de imprensa, o camisa 7 não escondeu que tem propostas na mesa para deixar o Timbu e vai analisar com muito carinho.
Uma das ofertas é do Bahia, que espera o seu desfecho na reta final do Brasileirão para sonhar com a próxima temporada.
‘Eu tenho recebido muitas propostas e sondagens e as pessoas falam coisas que eu dou risada. Falam que eu vou para o Bahia, mas não está certo. Só quem pode falar do meu futuro sou eu. A gente tem sonhos, metas profissionais, mas hoje minhas metas são mais familiares do que profissionais. Se vier algum clube de fora, não posso deixar de ouvir, mas penso nos meus filhos e na minha esposa, que têm a vontade de continuar no Brasil. Então penso mais no Brasil do que fora’.
Crédito: ViniciusfoiumdosprincipaisdoNáuticoem2022(Crédito:TiagoCaldas/CNC

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