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Vinícius comemora primeiro gol como profissional, mas lamenta distração do Vasco: 'Demos mole na marcação'

Meia-atacante recebeu chance como titular, devido ao desgaste físico sentido pelo argentino Benítez e fez o gol vascaíno no empate em 1 a 1 com o RB Bragantino...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 13:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2020 às 13:46
Crédito: Reprodução do canal "Premiere"
Autor do gol do Vasco no empate em 1 a 1 com o RB Bragantino, neste domingo, em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vinícius lamentou a distração da equipe cruz-maltina, que levou o gol de empate, marcado pelo meia Lucas Evangelista, logo na saída de bola.
— Na hora que fiz o gol, rolaram a bola rápido e tivemos desatenção. Demos mole na marcação e eles conseguiram o gol — disse o meia-atacante ao canal "Premiere".
O gol marcado pelo garoto, de apenas 19 anos, foi o primeiro dele como profissional. O camisa 49 destacou o feito, ainda mais no momento em que ainda recupera o ritmo de jogo após sofrer lesão na panturrilha esquerda em agosto. Ele voltou a jogar no mesmo mês.
— Independentemente do resultado, fizemos uma boa partida. Eu estava vindo de lesão, foi um momento difícil. Mas, tenho que agradecer a Deus, à minha família, à fisioterapia do Vasco por ter voltado rápido e ter feito o primeiro gol. O Professor Ramon (Menezes, técnico) me incentiva bastante, me orienta.
O Vasco volta a campo no próximo domingo, dia 4 de outubro, às 20h30, para visitar o líder Atlético Mineiro, no Mineirão.

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