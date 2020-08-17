Vini Soares, do sub-20 do Vasco, projeta retorno das competições: 'Ganhar todos os títulos'

Crédito: Vini Soares tem contrato com o Vasco até o fim desta temporada (Valdir Santiago/Arquivo Pessoal

O futebol profissional já retornou Brasil afora. As categorias de base estão em preparação para o retorno das competições, a partir de setembro. No Vasco, a preparação do time de juniores segue e a expectativa é alta.- A minha expectativa, e acho que a de todos os jogadores, é ganhar todos os títulos que temos pela frente e, para isso, temos que estar bem preparados para que nosso desempenho seja o melhor possível - analisa o atacante Vini Soares.

A categoria disputa o Estadual e o Campeonato Brasileiro a partir do mês que vem. Em outubro, a Copa do Brasil entra no calendário. Serão jogos em sequência para jogadores mostrarem serviço após a paralisação por conta da corrente pandemia de Covid-19. No caso de Vini, o contrato com o Vasco vai até dezembro.