Vini Locatelli sobre a volta aos treinos: 'A Chape nos passa toda segurança possível'

Crédito: Divulgação/Chapecoense

Após ultrapassar a marca de mais de 70 dias longe dos gramados, o elenco da Chapecoense voltou ao campo do CT Água Amarela para retomar os trabalhos com bola de olho na sequência da temporada.E MAIS:Globo faz consulta, mas ESPN encaminha renovação da NFLIdentificado com a torcida, atacante Renato é apresentado no AvaíPaís sul-americano confirma a volta do futebol no dia 17 de julho; VejaUm dos atletas mais animados é Vini Locatelli, que não via a hora de voltar aos trabalhos e elogiou os cuidados da Chape com os atletas.

‘A parada foi ruim, mas foi por uma causa maior, que é a saúde das pessoas. Acredito que, com esse tempo de trabalho, vamos nos adaptar o mais rápido possível e, quando voltar, poderemos estar da mesma forma com que encerramos o campeonato’, declarou.

‘A Chapecoense está nos dando toda a segurança possível. Estamos seguindo todos os protocolos que a FCF e a CBF nos passaram e, seguindo esses protocolos, esperamos voltar a jogar o mais rápido o possível’, finalizou.