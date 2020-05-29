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Vini Locatelli sobre a volta aos treinos: 'A Chape nos passa toda segurança possível'

Meio-campo do Verdão mostrou a felicidade com a volta dos trabalhos no CT Água Amarela...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 00:58

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 00:58

Crédito: Divulgação/Chapecoense
Após ultrapassar a marca de mais de 70 dias longe dos gramados, o elenco da Chapecoense voltou ao campo do CT Água Amarela para retomar os trabalhos com bola de olho na sequência da temporada.E MAIS:Globo faz consulta, mas ESPN encaminha renovação da NFLIdentificado com a torcida, atacante Renato é apresentado no AvaíPaís sul-americano confirma a volta do futebol no dia 17 de julho; VejaUm dos atletas mais animados é Vini Locatelli, que não via a hora de voltar aos trabalhos e elogiou os cuidados da Chape com os atletas.
‘A parada foi ruim, mas foi por uma causa maior, que é a saúde das pessoas. Acredito que, com esse tempo de trabalho, vamos nos adaptar o mais rápido possível e, quando voltar, poderemos estar da mesma forma com que encerramos o campeonato’, declarou.
‘A Chapecoense está nos dando toda a segurança possível. Estamos seguindo todos os protocolos que a FCF e a CBF nos passaram e, seguindo esses protocolos, esperamos voltar a jogar o mais rápido o possível’, finalizou.
Quando o futebol retornar, a Chapecoense terá pela frente a reta final do Catarinense e a disputa da Série B, torneio que o Verdão do Oeste não jogava desde 2013. E MAIS:

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