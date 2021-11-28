Vini Jr marca, Real vence o Sevilla de virada e segue na ponta do Espanhol

Rafa Mir abriu o placar aos 12 do primeiro, mas os Merengues venceram com tentos de Benzema, aos 32 da etapa inicial, e Vini Jr, aos 43 do segundo. O gol do brasileiro, aliás, veio com assistência do compatriota Casemiro. Confira a classificação do Campeonato Espanhol

Com o resultado, os Merengues seguem na liderança da competição, com 33 pontos, em 14 jogos. Eles são seguidos de perto pelo Atlético de Madrid (29), Real Sociedad (29) e o próprio Sevilla (28). Desses, apenas o time de San Sebastián tem 15 partidas. O Barcelona aparece em sétimo, com 23 pontos em 14 jogos. O Real volta a campo agora na próxima quarta-feira, às 17h, contra o Bilbao, em Madri, em jogo atrasado. Já o Sevilla visita o Córdoba, no mesmo dia, às 15h, mas pela Copa do Rei.