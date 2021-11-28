Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vini Jr marca, Real vence o Sevilla de virada e segue na ponta do Espanhol

Atacante marca no fim, com assistência de outro brasileiro: Casemiro. Merengues fazem 2 a 1 e têm quatro pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 19:04

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 19:04

De virada, o Real Madrid venceu a quarta seguida no Campeonato Espanhol: 2 a 1 sobre o Sevilla, neste domingo, em Madri, em jogo da 15ª rodada da competição.
Rafa Mir abriu o placar aos 12 do primeiro, mas os Merengues venceram com tentos de Benzema, aos 32 da etapa inicial, e Vini Jr, aos 43 do segundo. O gol do brasileiro, aliás, veio com assistência do compatriota Casemiro. Confira a classificação do Campeonato Espanhol
Com o resultado, os Merengues seguem na liderança da competição, com 33 pontos, em 14 jogos. Eles são seguidos de perto pelo Atlético de Madrid (29), Real Sociedad (29) e o próprio Sevilla (28). Desses, apenas o time de San Sebastián tem 15 partidas. O Barcelona aparece em sétimo, com 23 pontos em 14 jogos. O Real volta a campo agora na próxima quarta-feira, às 17h, contra o Bilbao, em Madri, em jogo atrasado. Já o Sevilla visita o Córdoba, no mesmo dia, às 15h, mas pela Copa do Rei.
Crédito: RealMadridvence oSevillapor2a1(Foto:GABRIELBOUYS/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados