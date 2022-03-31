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Vini Jr. está perto de obter o passaporte espanhol, diz jornal

Atacante do Real Madrid deu entrada no processo em 2020, dois anos após chegar à capital espanhola. Rodrygo e Éder Militão devem ser os próximos a receber a dupla cidadania...
LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2022 às 19:52

Publicado em 31 de Março de 2022 às 19:52

Há quase quatro anos vivendo na Espanha, o atacante Vini Jr., do Real Madrid, está perto de obter a dupla nacionalidade, tornando-se, assim, um cidadão espanhol. Segundo o jornal "Marca", autoridades locais informaram ao clube merengue que o processo do brasileiro foi concluído e que deverá ser oficializado em breve.Deste modo, Vini Jr. não contará mais como um jogador extracomunitário, ou seja, um estrangeiro, e isso fará com que o Real Madrid tenha uma vaga a mais para preencher em seu elenco. Nomes como o lateral Marcelo, além dos meio-campistas Casemiro e Fede Valverde passaram pelo mesmo processo.
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Ainda de acordo com a imprensa espanhola, o camisa 20 precisou realizar a prova de Conhecimento Constitucionais e Socioculturais da Espanha (CCSE) antes de ficar apto a ganhar a dupla nacionalidade. O atacante deu entrada no processo em 2020, após dois anos de residência ininterrupta no país, principal requisito para obter o passaporte.
Além de batalhar pela incorporação de Vini Jr., o Real Madrid tem ainda outros planos para o futuro do jogador. A expectativa é que ao final da atual temporada o clube da capital espanhola ofereça um novo contrato para o atleta, com status de estrela do time de Carlo Ancelotti.
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Conforme a publicação, o Real Madrid também já deu entrada na documentação dos brasileiros Rodrygo e Éder Militão, que em breve também deverão receber a dupla cidadania.
Crédito: ViniJr.éumdosprincipaisnomesdoRealMadridnaatualtemporada(Foto:JAIMEREINA/AFP

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