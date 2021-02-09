Vini Jr. e Marcelo são decisivos, Real Madrid vence o Getafe e segue na briga pela liderança do Espanhol

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Nesta terça-feira, o Real Madrid recebeu o Getafe no Estadio Alfredo di Stefano, e venceu o seu adversário por 2 a 0, com gols de Benzema e Mendy. No primeiro gol, a participação brasileira saiu da assistência de Vini Jr, enquanto Marcelo assistiu no segundo.

Veja a tabela do EspanholREAL SUPERIOREm um primeiro tempo sem gols, as estatísticas deixaram claro quem foi superior no confronto em Madrid. O Real, que teve a maior parte da posse de bola, finalizou sete vezes, enquanto o Getafe não efetuou um chute ao gol de Courtois.

GRANDES CHANCESApesar de ser superior na primeira etapa e criar mais oportunidades para abrir o placar, faltou efetividade ao Real Madrid. Apenas uma finalização gerou perigo ao Getafe, em chute de Luka Modric. O goleiro David Soria não teve muito trabalho, fazendo apenas uma simples defesa.

DE CABEÇAO time da casa buscava abrir o placar, e foi efetivo na segunda etapa. Em cruzamento do brasileiro Vini Jr, a bola chegou certeira na cabeça de Karim Benzema. O camisa 9 do Real Madrid não deixou a oportunidade para trás, e marcou o primeiro da partida.

AMPLIOUO Real Madrid decidiu seguir na corrida por mais um gol, mesmo que o Getafe não estivesse bem na partida. Com isso, o lateral Ferland Mendy criou a jogada e foi para a área. Em cruzamento de Marcelo, Mendy atuou como um centroavante e marcou o segundo do Real.