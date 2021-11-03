Vini Jr. brilha com duas assistências para Benzema e Real Madrid vence o Shakhtar Donetsk na Champions

Triunfo merengue na Champions League. Nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da competição, o Real Madrid recebeu o Shakhtar Donestk no Santiago Bernabéu e os espanhóis venceram os ucranianos por 2 a 1. Benzema, duas vezes e com duas assistências de Vini Jr., fez para o time da casa. Fernando marcou para os Mineiros.MILÉSIMO GOLO Real Madrid iniciou a partida com a marca de 999 gols feitos na Champions League. E demorou apenas 14 minutos para que o milésimo saísse. O zagueiro Marlon errou na saída de bola, Vini Jr. foi esperto, roubou e entregou para Benzema. Livre, o camisa 9 só empurrou para o fundo das redes.
EMPATE COM ESTILOApesar de estar jogando fora de casa, o Shakhtar foi valente e não ficou só se defendendo. Aos 39 minutos, o zagueiro Matviyenko lançou para Alan Patrick, que com muita categoria escorou de peito para o meio. O atacante Fernando, de primeira, chutou forte e não deu chances para Courtois.
DUPLA DECIDE MAIS UMA VEZO jogo estava complicado para o Real Madrid no segundo tempo, até que a dupla Benzema e Vini Jr. resolveu mais uma vez. Aos 16 minutos, o brasileiro pegou a bola na direita, tocou para Casemiro, que devolveu de letra, e entregou para o francês. Novamente livre, o camisa 9 bateu e fez o segundo.
SEQUÊNCIAA Champions League agora terá uma pausa de três semanas e volta somente no fim de novembro. No dia 24, o Real Madrid encara o Sheriff, desta vez fora de casa, enquanto o Shakhtar Donetsk, também longe de seus domínios, tem compromisso com a Inter de Milão.