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futebol

Vini Jr admite não estar pronto para fazer função pedida por Zidane no Real Madrid: 'Preciso jogar mais'

Jogador brasileiro do Real Madrid admite não ter feito boa partida como ala, e diz que precisa treinar mais a função...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 19:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 19:33
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Nesta quarta-feira, o Chelsea venceu o Real Madrid por 2 a 0 em Londres e se classificou para a final da Champions League. Após a derrota da equipe merengue, Vinicius Júnior comentou a partida e a função atribuída à ele por Zidane, admitindo falta de costume.
Veja o mata-mata da Champions- Foi a segunda vez. Joguei contra o Getafe na Liga, e é a primeira vez que começo jogando nessa posição para pressionar e defender ajudando o Militão. Preciso jogar mais vezes, preciso treinar e seguir fazer grandes coisas em qualquer lugar onde o treinador me colocar - disse o jogador brasileiro do Real.
O brasileiro seguiu comentando sobre a derrota desta quarta-feira para o Chelsea na semifinal da Champions League.
- Não jogamos como queríamos. Foi um pouco complicado porque o Chelsea tem um bom time, muitos jogadores bons, e temos que seguir brigando para ganhar a Liga e o que falta para a gente na temporada - afirmou Vinícius Júnior.
Na decisão da Champions League, o Chelsea vai encarar o Manchester City, que eliminou o Paris Saint-Germain na última terça-feira. O jogo acontecerá no dia 29 de maio, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

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