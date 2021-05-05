Vini Jr admite não estar pronto para fazer função pedida por Zidane no Real Madrid: 'Preciso jogar mais'

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Nesta quarta-feira, o Chelsea venceu o Real Madrid por 2 a 0 em Londres e se classificou para a final da Champions League. Após a derrota da equipe merengue, Vinicius Júnior comentou a partida e a função atribuída à ele por Zidane, admitindo falta de costume.

Veja o mata-mata da Champions- Foi a segunda vez. Joguei contra o Getafe na Liga, e é a primeira vez que começo jogando nessa posição para pressionar e defender ajudando o Militão. Preciso jogar mais vezes, preciso treinar e seguir fazer grandes coisas em qualquer lugar onde o treinador me colocar - disse o jogador brasileiro do Real.

O brasileiro seguiu comentando sobre a derrota desta quarta-feira para o Chelsea na semifinal da Champions League.

- Não jogamos como queríamos. Foi um pouco complicado porque o Chelsea tem um bom time, muitos jogadores bons, e temos que seguir brigando para ganhar a Liga e o que falta para a gente na temporada - afirmou Vinícius Júnior.