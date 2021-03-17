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Vini Jr. abre as portas do Real Madrid para retorno de Cristiano Ronaldo: 'Sempre bem-vindo'

Atacante brasileiro chama português de "lenda do clube" e apoia volta do jogador à equipe merengue. Imprensa espanhola diz que CR7 precisará reduzir salário para um retorno...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 15:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 15:49
Crédito: Reprodução / Instagram
Um dos grandes nomes da vitória do Real Madrid sobre a Atalanta na Champions League, na última terça-feira, o atacante Vini Jr. comentou sobre uma possível volta do português Cristiano Ronaldo ao clube espanhol. Para o ex-Flamengo, o atleta da Juventus é "uma lenda" e será "bem-vindo" caso volte.
+ Veja a a tabela do Campeonato Espanhol- Cristiano é uma lenda do clube e ganhou muitas coisas. Eu não tenho muito o que falar (sobre negociações), não sei o que está acontecendo, mas Cristiano é sempre bem-vindo - disse Vini Jr. em entrevista à "TNT Sports".
+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporada
De acordo com a imprensa espanhola, o Real Madrid tem interesse na volta do ídolo português para a próxima temporada. Para o acerto acontecer, porém, o camisa 7 terá de se adequar à realidade financeira merengue e precisará reduzir seu salário.

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