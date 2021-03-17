Vini Jr. abre as portas do Real Madrid para retorno de Cristiano Ronaldo: 'Sempre bem-vindo'

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Um dos grandes nomes da vitória do Real Madrid sobre a Atalanta na Champions League, na última terça-feira, o atacante Vini Jr. comentou sobre uma possível volta do português Cristiano Ronaldo ao clube espanhol. Para o ex-Flamengo, o atleta da Juventus é "uma lenda" e será "bem-vindo" caso volte.

+ Veja a a tabela do Campeonato Espanhol- Cristiano é uma lenda do clube e ganhou muitas coisas. Eu não tenho muito o que falar (sobre negociações), não sei o que está acontecendo, mas Cristiano é sempre bem-vindo - disse Vini Jr. em entrevista à "TNT Sports".

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