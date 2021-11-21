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Vingadoras, time feminino do Galo, derrota o Cruzeiro e leva o bicampeonato mineiro

As meninas atleticanas superaram pelo segundo ano seguido as Cabulosas na decisão do estadual feminino ...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 17:39

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 17:39

O Atlético-MG com o seu time feminino, as Vingadoras, superou mais uma vez o maior rival Cruzeiro na decisão do Campeonato Mineiro Feminino. O duelo foi vencido pelo time alvinegro por é 1 a 0, gol da venezuelana Dayana. A partida teve presença de torcida e contou com 3.212 torcedores no Mineirão. O mando de campo era do Cruzeiro por ter tido a melhor campanha na primeira fase da competição, daí somente cruzeirense puderem estar no estádio. Porém, as Cabulosas não conseguiram devolver a derrota de 2020, qua do o Atlético superou o time azul nos pênaltis. O duelo no Gigante da Pampulha teve divisão de forças nos dois tempos, com a a Raposa pressionando mais no primeiro tempo, enquanto as Vingadoras controlando a etapa final, inclusive conseguindo o gol do título. As duas equipes serão as representantes de Minas Gerais no Brasileirão Feminino Série A1 em 2022. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MGLocal: Mineirão--21 de novembroMotivo: Decisão do Mineiro FemininoGol: Dayana aos 20'/1ºT Cruzeiro: Mary Camilo; Lucero, Pires, Rebeca Prado e Thalita; Capelinha, Carol (Eskerdinha), Duda e Mayara Vaz (Janaína); Marília e Vanessinha. Técnico: Rodrigo Campos. Atlético-MG: Amanda; Sofia Sena, Cotrim, Hilary e Leila (Jaqueline); Marta, Dayana (Flávia Gil), Aninha (Vanessa); Iara (Isabella), Soraya e Cinthia. Técnica: Lindsay Camila.
Crédito: ÉosegundotítuloseguidoemcimadasriviasdoAtlético-MG,conhecidocomoasVingadoras-(BrunoSousa/Atlético-MG

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