Vínculo de Clayson com o Bahia é encerrado

O acordo entre Bahia e o atacante Clayson, antes com vigência até dezembro de 2022, foi encerrado antecipadamente pelas partes, oficializou o Esquadrão. O término do vínculo já foi, inclusive, publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDesde a temporada passada, o jogador de 26 anos não tinha muitas oportunidades na equipe treinada pelo técnico Guto Ferreira, sendo cedido por empréstimo ao Cuiabá visando ritmo de jogo e valorização para uma futura negociação.

Porém, em meio a sua passagem, o jogador foi acusado de agredir uma dançarina em situação que contou com uma reviravolta. Isso porque, se no primeiro momento a informação era de que o atleta teria assumido o crime, depois o próprio Clayson se pronunciou negando a autoria.

De qualquer forma, em meio a repercussão do fato, o Cuiabá encerrou o acordo de empréstimo com o jogador que vinha treinando no CT Cidade Tricolor, porém sem ser utilizado até então nos confrontos disputados pelo Bahia no estadual em 2022.

Vestindo a camisa do tricolor, onde disputou somente a temporada de 2020, Clayson participou de 42 compromissos com três gols, três assistências e conquistou o título do Campeonato Baiano.