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Vina relembra estreia no Fluminense em 2015 e torcedores pedem retorno

Jogador atuou por uma temporada no Tricolor e deixou o clube após desgaste durante as conversas para renovação; Mário Bittencourt era o vice de futebol...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 15:43

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 15:43

Crédito: Fausto Filho/Divulgação Twitter Ceará
Um dos destaques do Campeonato Brasileiro nesta temporada, Vina movimentou os torcedores do Fluminense nas redes sociais nesta segunda-feira. No Instagram, o jogador relembrou a estreia com a camisa do Tricolor em 2015, que completa seis anos. Na ocasião, o Flu bateu o Friburguense por 2 a 1, com gols dele e do atacante Fred.
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Depois disso, a torcida pediu o retorno do atleta nas redes sociais. Ainda chamado de Vinícius na época, o meia disputou 40 partidas pelo Fluminense, onde ficou apenas naquela temporada, e marcou quatro gols. Depois de um bom primeiro semestre, o atleta sofreu uma fratura no pé e ficou dois meses afastado dos gramados.
No retorno, não conseguiu recuperar o espaço. A indefinição sobre o futuro e até uma postagem deixando claro o descontentamento pela situação (na época ele passou a treinar separado) acabaram desgastando a relação entre Vina e o departamento de futebol. Atual presidente do Fluminense, Mário Bittencourt era o vice-presidente da pasta na época.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Aos 29 anos, Vina vive a melhor fase da carreira no Ceará. Com contrato até dezembro de 2021, o jogador é visado por alguns outros clubes do grupo dos "12 grandes" do futebol brasileiro. A multa rescisória é estipulada na casa de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões). Veja os tuítes dos torcedores:

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