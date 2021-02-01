Vina relembra estreia no Fluminense em 2015 e torcedores pedem retorno

Crédito: Fausto Filho/Divulgação Twitter Ceará

Um dos destaques do Campeonato Brasileiro nesta temporada, Vina movimentou os torcedores do Fluminense nas redes sociais nesta segunda-feira. No Instagram, o jogador relembrou a estreia com a camisa do Tricolor em 2015, que completa seis anos. Na ocasião, o Flu bateu o Friburguense por 2 a 1, com gols dele e do atacante Fred.

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Depois disso, a torcida pediu o retorno do atleta nas redes sociais. Ainda chamado de Vinícius na época, o meia disputou 40 partidas pelo Fluminense, onde ficou apenas naquela temporada, e marcou quatro gols. Depois de um bom primeiro semestre, o atleta sofreu uma fratura no pé e ficou dois meses afastado dos gramados.

No retorno, não conseguiu recuperar o espaço. A indefinição sobre o futuro e até uma postagem deixando claro o descontentamento pela situação (na época ele passou a treinar separado) acabaram desgastando a relação entre Vina e o departamento de futebol. Atual presidente do Fluminense, Mário Bittencourt era o vice-presidente da pasta na época.

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