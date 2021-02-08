Vina pode pintar em gigante paulista e centroavante ex-Grêmio acertou com o Ceará, afirma jornalista

O Campeonato Brasileiro da Série A ainda não acabou, mas mudanças estão acontecendo e podem acontecer no elenco do Ceará para temporada de 2021. pelo menos é o que afirmou o jornalista Sérgio Ponte, da rádio “O Povo CBN”, neste sábado, durante o programa “As Frias do Sérgio”, quando ele garantiu que Vina pode pintar no Corinthians e Jael, ex-Grêmio, será o novo centroavante do Vozão na próxima temporada.Segundo o jornalista, o empresário do meia Vina tem interesse que o atleta jogue no Corinthians na temporada de 2021. Porém, também existe a possibilidade do meia ser envolvido numa troca com Yony González, que pertence ao Benfica, e ir jogar no futebol português.