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Vina pode pintar em gigante paulista e centroavante ex-Grêmio acertou com o Ceará, afirma jornalista

Segundo jornalista Sérgio Ponte, da rádio “O Povo CBN”, empresário de Vina visa transação com o Corinthians e Jael, ex-Grêmo, será o centroavante do Vozão na temporada 2021...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 00:59

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 00:59

Crédito: Felipe Santos/Ceará
O Campeonato Brasileiro da Série A ainda não acabou, mas mudanças estão acontecendo e podem acontecer no elenco do Ceará para temporada de 2021. pelo menos é o que afirmou o jornalista Sérgio Ponte, da rádio “O Povo CBN”, neste sábado, durante o programa “As Frias do Sérgio”, quando ele garantiu que Vina pode pintar no Corinthians e Jael, ex-Grêmio, será o novo centroavante do Vozão na próxima temporada.Segundo o jornalista, o empresário do meia Vina tem interesse que o atleta jogue no Corinthians na temporada de 2021. Porém, também existe a possibilidade do meia ser envolvido numa troca com Yony González, que pertence ao Benfica, e ir jogar no futebol português.
“Ele (Vina) não quer ficar no Ceará. O empresário é muito ligado ao Corinthians, quer colocá-lo no Corinthians. Embora há quem diga que o destino dele pode ser o Benfica, numa transação envolvendo o Yony González", afirmou Sérgio.
A direção do Vozão tem muito interesse que Vina continue no alvinegro cearense, mas o próprio presidente do clube já afirmou em entrevistas recentes que a negociação é complicada. O meia tem contrato até o fim de 2021.
Sobre Jael, Sérgio Ponte disse: “O Ceará já acertou, com contrato assinado, com Jael. Deve receber algo em torno de R$ 300 mil. A contratação dele está certa”.

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