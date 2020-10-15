Viña e Gómez retornam e Palmeiras treina pela primeira vez com Andrey Lopes

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após se despedir de Vanderlei Luxemburgo, o elenco do Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (15), na Academia de Futebol, com novidades. Além do auxiliar Andrey Lopes, que vai comandar o time no duelo diante do Fortaleza, Matías Viña e Gustavo Gómez também retornaram de suas respectivas seleções.

Viña foi para o campo e fez alguns trotes ao redor do gramado, enquanto o zagueiro paraguaio fez alguns exames e ficou na musculação.

Somente os reservas e quem atuou por menos de 45 minutos diante do Coritiba foram para o campo, enquanto os titulares ficaram na parte interna da Academia fazendo o tradicional ‘regenerativo’.Em campo, com o restante do grupo, Andrey Lopes fez um treino técnico de quatro contra quatro em campo reduzido que exigiu marcação, passes rápidos e finalizações. Rony, Raphael Veiga e Danilo, trio que entrou na parte final da derrota para o Coxa, participaram da atividade.

Lucas Esteves e Marcos Rocha sofreram lesões na coxa e já iniciaram tratamento na Academia de Futebol. A dupla é dúvida para o duelo diante do Fortaleza, no próximo domingo (18).