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Viña e Gómez retornam e Palmeiras treina pela primeira vez com Andrey Lopes

Auxiliar técnico comandou uma atividade com os reservas na Academia de Futebol
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LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 19:12

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 19:12

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após se despedir de Vanderlei Luxemburgo, o elenco do Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (15), na Academia de Futebol, com novidades. Além do auxiliar Andrey Lopes, que vai comandar o time no duelo diante do Fortaleza, Matías Viña e Gustavo Gómez também retornaram de suas respectivas seleções.
Viña foi para o campo e fez alguns trotes ao redor do gramado, enquanto o zagueiro paraguaio fez alguns exames e ficou na musculação.
Somente os reservas e quem atuou por menos de 45 minutos diante do Coritiba foram para o campo, enquanto os titulares ficaram na parte interna da Academia fazendo o tradicional ‘regenerativo’.Em campo, com o restante do grupo, Andrey Lopes fez um treino técnico de quatro contra quatro em campo reduzido que exigiu marcação, passes rápidos e finalizações. Rony, Raphael Veiga e Danilo, trio que entrou na parte final da derrota para o Coxa, participaram da atividade.
Lucas Esteves e Marcos Rocha sofreram lesões na coxa e já iniciaram tratamento na Academia de Futebol. A dupla é dúvida para o duelo diante do Fortaleza, no próximo domingo (18).
O Palmeiras ainda realiza dois treinos, antes de viajar para a capital do Ceará. Andrey Lopes está no clube há mais de três anos e, no ano passado, acabou vencendo duas partidas do Brasileirão com o Alviverde Imponente, contra Goiás e Cruzeiro.

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