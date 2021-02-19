Vina antecipa o Fluminense e 'anuncia' transferência de Samuel Xavier: 'Vai dar bom lá no Fluzão'

Apesar de ainda não ter feito o anúncio oficial, o Fluminense tem o seu primeiro reforço confirmado para 2021. Com pré-contrato assinado com o Tricolor desde janeiro, Samuel Xavier teve a transferência "anunciada" nesta sexta-feira por Vina, com quem vinha atuando no Ceará. Em postagem de despedida no Instagram, o meia publicou uma foto ao lado do lateral-direito e desejou boa sorte nas Laranjeiras. – Boa sorte Mistério! Vai dar bom lá no Fluzão, parça! Obrigado e desculpa por qualquer coisa! Você é exemplo! – escreveu Vina na legenda da imagem.