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Vina antecipa o Fluminense e 'anuncia' transferência de Samuel Xavier: 'Vai dar bom lá no Fluzão'

Nas redes sociais, meia do Ceará posta mensagem de despedida e confirma que o lateral-direito será o primeiro reforço do Tricolor para 2021...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 12:00

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 12:00

Crédito: JL Rosa/SVM
Apesar de ainda não ter feito o anúncio oficial, o Fluminense tem o seu primeiro reforço confirmado para 2021. Com pré-contrato assinado com o Tricolor desde janeiro, Samuel Xavier teve a transferência "anunciada" nesta sexta-feira por Vina, com quem vinha atuando no Ceará. Em postagem de despedida no Instagram, o meia publicou uma foto ao lado do lateral-direito e desejou boa sorte nas Laranjeiras. – Boa sorte Mistério! Vai dar bom lá no Fluzão, parça! Obrigado e desculpa por qualquer coisa! Você é exemplo! – escreveu Vina na legenda da imagem.
Nas últimas semanas, o Fluminense e a assessoria de Samuel Xavier vinham negando o acerto entre as partes. Na partida do Tricolor contra o Ceará, no último domingo, o lateral-direito foi desfalque por conta de uma fadiga muscular. Sem renovar o atual vínculo, que iria até o dia 28, ele foi dispensado do clube cearense na última terça-feira.
Livre dos últimos compromissos do Ceará na temporada, Samuel Xavier é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para se apresentar ao novo clube e conhecer os novos companheiros. No Fluminense, ele disputará posição com Calegari e Igor Julião.

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