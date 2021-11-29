'Vim do Terrão', lembra Sylvinho ao rasgar elogios a Du Queiroz e exibir satisfação com jovens do Corinthians

Formado como jogador na base do Corinthians, pelo qual depois teve trajetória de sucesso como profissional, o técnico Sylvinho lembrou de suas origens como atleta ao rasgar elogios ao volante Du Queiroz pela boa atuação exibida na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo, na Neo Química Arena. E o treinador também recordou o seu passado ao manifestar satisfação com os jovens que estão se destacando após terem sido promovidos ao time principal.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O comandante completou seis meses à frente do Timão nesta semana e desde o início deste período tem procurado dar espaço aos atletas da base. E um dos alçados à equipe profissional por ele foi Du Queiroz, de 21 anos, que está desde os 13 no clube e agora vem se firmando na formação titular alvinegra.

- É prazeroso desde a minha chegada. Saí da base do Corinthians, passei minha infância e minha juventude toda ali. Como vocês (jornalistas) gostam de dizer e nós também: ‘Vim do Terrão’. Eu realmente me identifico bastante com esses atletas, é uma base importante nossa. Estou muito feliz com a renovação de contrato deste atleta (Du Queiroz). Um atleta que sempre demonstrou ‘no olho’ o desejo de permanecer aqui, de jogar, é um atleta que tem qualidades físicas extraordinárias. E muito boas técnicas também. É muito jovem, tem muita margem de crescimento, de maturar - ressaltou Sylvinho em entrevista coletiva.Neste ano, após se destacar pela equipe sub-23 corintiana, Du Queiroz foi promovido ao time principal pelo técnico, que desde então tem enaltecido também a versatilidade do atleta. O jovem iniciou a sua trajetória na base como lateral-direito e depois se tornou um volante. E por conseguir atuar com eficiência nas duas posições, ele já substituiu Fagner em algumas partidas desta temporada nas quais o titular não pôde jogar por suspensão ou lesão.

- Vimos (Sylvinho e sua comissão técnica) este atleta depois de uns dois meses de trabalho e ele começou a ganhar o seu espaço. Muito feliz por ele, mas feliz por tantos outros também, dos quais eu falo com muita alegria. Adson, GP (Gabriel Pereira), Roni também no seu momento feliz, porque voltou conosco faz uns 10 dias (após período de afastamento por lesão), a titularidade de João Victor... São atletas que têm respondido e eu fico muito feliz - destacou.

JOVENS ENTRE OS 'TRÊS PILARES IMPORTANTÍSSIMOS' DO TIME

Ao comentar o atual momento dos jovens que vieram da base e estão se destacando na equipe profissional do Corinthians, Sylvinho também lembrou de três diferentes grupos do elenco que são vistos por ele como "pilares importantíssimos" para formar um time forte e competitivo no Brasileirão.

- É um grupo que nós temos e eu brinco com eles (jovens) que é o sub-23 nosso misturado com atletas que já ganharam tudo. Falo isso porque são três pilares importantes. Os demais atletas são mais experientes, grande parte deles da defesa, que já ganharam muitos títulos, números expressivos com a camisa do Corinthians e o olhos deles também brilham, que é uma parte importante. Essa mistura desta juventude com esses atletas que já ganharam tudo e continuam sonhando com objetivos com a camisa do Corinthians faz parte de dois pilares importantíssimos daquilo que nós temos - ressaltou Sylvinho.

Em seguida, o treinador lembrou que o terceiro grupo que compõe este elenco junto com os jovens e os medalhões que já ergueram muitas taças é o formado pelos novos reforços de peso que foram contratados pelo clube durante esta temporada. No caso, Giuliano, Renato Augusto, Willian e Róger Guedes.

- O terceiro pilar são atletas que no meio da competição chegaram, por um grande esforço que foi feito, que estão se adaptando ou se readaptando ao futebol brasileiro. São os três pilares que nós temos - completou Sylvinho.

VAGA NA FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES E QUEBRA DE JEJUM NA MIRA

Como resultado do futebol que o treinador conseguiu extrair desta mescla formada por diferentes perfis de jogadores, o Corinthians ocupa hoje a quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, já garantiu vaga na fase preliminar da Copa Libertadores e tentará assegurar seu lugar no estágio de grupos do torneio continental nas duas rodadas finais da competição nacional.

No próximo domingo, o Timão volta a campo para enfrentar o Grêmio, na Neo Química Arena, no confronto que marcará o adeus da equipe à torcida no ano antes de fechar a sua campanha no Brasileirão no dia 9 de dezembro contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Em sua casa, a equipe vai buscar a sua nona vitória seguida como mandante, enquanto na cidade gaúcha lutará para encerrar um jejum de oito jogos sem vencer como visitante.