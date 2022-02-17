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Villa Nova vence a 1ª no Mineiro 2022 e sobe na tabela. Veja lances de gols da 7ª rodada

O destaque ficou para o primeiro triunfo do time de Nova Lima após cinco empates e uma derrota no campeonato ...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 19:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 19:33
A sétima rodada do Campeonato Mineiro gerou algumas mudanças na tabela de classificação e apresentou a primeira vitoria do /Villa Nova no torneio, ao derrotar a Caldense por 2 a 0, gols de Renan Mota e Kadu, em Nova Lima.
O resultado afastou o Leão da zona de rebaixamento, chegando aos oito pontos, na sétima posição. O Z2 atualmente é ocupado por Patrocinense(11º) que perdeu para o América-MG, por 2 a 0, e Pouso Alegre(12º), que ficou no empate com a URT em 1 a 1. O time de Patos de Minas ocupa a nona colocação, com seis pontos.
Já o Democrata-GV, sexto, com 11 pontos, superou o Tombense em casa e se aproximou do G4 da competição. A equipe de Tombos vem tendo uma quada de rendimento e parece longe de brigar por uma vaga nas semifinais, como fez nos últimos dois anos. Está na oitava posição, com sete pontos.
O melhor time do interior, o quarto colocado Athletic, perdeu para o Galo e segue com 13 pontos na classificação. Uberlândia e Cruzeiro fecham a rodada, o que pode mudar o panorama da tabela.
CONFIRA A TABELA COMPLETA DO MINEIRO 2022 O Villa Nova conseguiu sua primeira vitória após cinco empates e uma derrota no Estadual de Minas-(Henrique Chendes/Villa Nova)

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