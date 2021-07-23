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futebol

Vila Nova x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A Raposa vai em busca de deixar a zona do rebaixamento, enquanto o time goiano tenta se  aproximar do G4...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 19:11

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 19:11
Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Em crise e na zona do rebaixamento. Assim o Cruzeiro entra em campo neste sábado, 24 de julho, às 16h30, contra o Vila Nova-GO, em Goiânia, pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão. A equipe celeste está na 17ª posição, com 11 pontos, enquanto o rival ocupa a 13ª colocação, com 14 pontos em 13 partidas. O Vila sonha em entrar na primeira parte da tabela. Já a Raposa quer sair da zona do rebaixamento e tentar iniciar uma improvável, mas sonhada reação rumo ao G4. Mozart Santos segue prestigiado no cargo, apesar de estar a seis jogos sem vencer no comando da Raposa. O diretor de futebol Rodrigo Pastana negou que o treinador saia do clube, ou que Vanderlei Luxemburgo tenha sido procurado.
VEJA TUDO QUE VAI ROLAR NA RODADA DA SÉRIE B NO APP DO LANCE A Raposa ficou a semana toda fora de BH para evitar o aumento de pressão sobre a equipe. De Belém, após o duelo com o Remo, o time foi direto para Goiânia, onde treinou o restante da semana, concluindo sua preparação para encarar o Vila. que está três jogos sem marcar três pontos. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAVila Nova X 0 CRUZEIRO Data: 24 de julho de 2021Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), Goiânia (GO)Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira eLilian da Silva Fernandes Bruno (Ambos do RJ)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo REAL LANCE, Itatiaia FM e Super FM VILA NOVA (Técnico: Higo Magalhães)​Georgemy; Xandão, Renato e Rafael Donato; Lucas Mazetti, Dudu, Arthur Resende, Renan Mota e Willian Formiga; Henan e Alan Grafite Desfalques: Pedro Bambu e Alesson (lesionados)
CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)​Fábio; Ramon, Rhodolfo e Eduardo Brock; Cáceres (Norberto), Lucas Ventura, Rômulo e Felipe Augusto (Jean Victor); Marcinho, Bruno José e Rafael Sobis. Desfalques: Marcelo Moreno e Adriano (Resolvendo problemas particulares)

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