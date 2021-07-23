Vila Nova x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Em crise e na zona do rebaixamento. Assim o Cruzeiro entra em campo neste sábado, 24 de julho, às 16h30, contra o Vila Nova-GO, em Goiânia, pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão. A equipe celeste está na 17ª posição, com 11 pontos, enquanto o rival ocupa a 13ª colocação, com 14 pontos em 13 partidas. O Vila sonha em entrar na primeira parte da tabela. Já a Raposa quer sair da zona do rebaixamento e tentar iniciar uma improvável, mas sonhada reação rumo ao G4. Mozart Santos segue prestigiado no cargo, apesar de estar a seis jogos sem vencer no comando da Raposa. O diretor de futebol Rodrigo Pastana negou que o treinador saia do clube, ou que Vanderlei Luxemburgo tenha sido procurado.