Competição de canoa havaiana vai reunir 160 atletas na Curva da Jurema

A Curva da Jurema será cenário de uma manhã dedicada ao esporte e à adrenalina em Vitória. No dia 17 de outubro, a Track&Field Vitória vai realizar a segunda edição do VA’A Team Challenge, competição de canoa havaiana com direito à premiação para os atletas participantes.





Com a largada na Curva da Jurema, as equipes, formadas por seis remadores, compostas por três homens e três mulheres, seguem por um trajeto que passa por alguns dos cartões-postais de Vitória, como a Ilha do Frade e a Ilha dos Cachorros. As inscrições estão divididas entre as categorias Turma de Capitães e Turma de Atletas, que definem, respectivamente, os responsáveis pela liderança das equipes e os participantes que remam sob o comando do capitão.





O VA’A Team Challenge seguirá a modalidade OC6 210+, em que “OC6” identifica a canoa para seis remadores e “210+” corresponde à soma das idades dos integrantes da equipe que deve ser igual ou superior a 210 anos. A categoria permite reunir participantes de diferentes faixas etárias na mesma embarcação, desde os remadores mais jovens aos atletas experientes.









Além da competição, o público poderá aproveitar um café da manhã especial e ativações exclusivas dos parceiros do evento. Os participantes também receberão o Kit Atleta, composto por camiseta Thermodry, Gym Bag e brindes dos parceiros.





A retirada do kit poderá ser feita no dia anterior ao evento, na unidade Track&Field do Shopping Vitória, localizada no primeiro piso. Na ocasião, atletas terão direito a 15% de desconto em produtos pré-selecionados na loja.





Para aproveitar o evento, a orientação é utilizar roupas leves, levar itens de proteção solar e manter-se hidratado durante toda a programação.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports.