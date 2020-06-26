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Vigilância Sanitária libera Nilton Santos para jogos de Botafogo e Flu no Carioca

Estádio é aprovado em visita sanitária e receberá primeiras partidas da dupla no retorno ao Estadual pós-paralisação por pandemia no domingo...

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2020 às 19:00
Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR
Botafogo e Fluminense já sabem em qual estádio jogarão no retorno do Campeonato Carioca. O Estádio Nilton Santos foi aprovado para a realização das partidas da dupla após visita da Vigilância Sanitária, realizada na tarde desta sexta-feira. A dupla, portanto, jogará no local, no próximo domingo.
Como os jogos não terão público, não há problema dos jogos serem realizados no mesmo dia. O Alvinegro enfrentará a Cabofriense às 11h e o Fluminense medirá forças com o Volta Redonda às 19h.
A Vigilância Sanitária fez a inspeção no Nilton Santos e constatou que o estádio cumpre com todas as medidas de segurança para evitar a propagação do novo coronavírus.
O Fluminense optou por não atuar no Maracanã porque há um Hospital de Campanha com pessoas infectadas com COVID-19 perto do estádio. O Botafogo, desde o primeiro momento, aceitou ceder o Nilton Santos para que o Tricolor realizasse a partida.E MAIS:Sousa, do Botafogo, elogia Marcelo: 'Em breve vai estar na Seleção'Botafogo envia proposta para Salomon Kalou, do Hertha BerlinFluminense abre venda de ingressos simbólicos para jogo do CariocaFred dará coletiva neste sábado, véspera da reestreia pelo FluminenseChance de astro internacional no Rio, feras na Inglaterra e mais! Confira a manhã do mercado E MAIS:

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