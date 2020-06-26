Vigilância Sanitária libera Nilton Santos para jogos de Botafogo e Flu no Carioca

Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR

Botafogo e Fluminense já sabem em qual estádio jogarão no retorno do Campeonato Carioca. O Estádio Nilton Santos foi aprovado para a realização das partidas da dupla após visita da Vigilância Sanitária, realizada na tarde desta sexta-feira. A dupla, portanto, jogará no local, no próximo domingo.

Como os jogos não terão público, não há problema dos jogos serem realizados no mesmo dia. O Alvinegro enfrentará a Cabofriense às 11h e o Fluminense medirá forças com o Volta Redonda às 19h.

A Vigilância Sanitária fez a inspeção no Nilton Santos e constatou que o estádio cumpre com todas as medidas de segurança para evitar a propagação do novo coronavírus.