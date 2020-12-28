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Vídeo: Verdão vence com ‘perfume do suor’ | Atuações – Palmeiras 1 a 0 Red Bull Bragantino

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Publicado em 

28 dez 2020 às 12:50

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 12:50

Crédito: Reprodução
>> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Weverton fecha o gol e garante vitória do Palmeiras no Allianz

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