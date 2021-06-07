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futebol

Vídeo: veja os sete gols do 'jogo maluco' entre Cruzeiro e CRB

A Raposa foi derrotada no Mineirão por 4 a 3 pelos alagoanos e o time azul já amarga a lanterna da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 21:02

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 21:02

Em um jogo de sete gols, com muitas possibilidades e bom futebol, o CRB derrotou o Cruzeiro por 4 a 3, gols de Marthã, Diego Torres, Hyuri e Jean Patrick, com Airton, Ramon e Matheus Barbosa anotando os tentos celestes. O duelo foi neste domingo, 6 de junho, no Mineirão, pela segunda rodada da Série B 2021.
CONFIRA A TABELA COMPLETA DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃO A partida foi a melhor da competição até o momento, com os alagoanos mantendo uma pequena escrita diante dos mineiros. Em cinco jogos, desde 2020, o CRB venceu duas vezes no Mineirão e ainda empatou em três outras oportunidades. Com o resultado, o Cruzeiro e o lanterna da competição, sem nenhum ponto em dois jogos. Já o CRB subiu para a quinta colocação, com quatro pontos, colado no G4 da competição. O jogo teve muitas alternâncias, no placar, nas chances de gols perdidas em um duelo franco, aberto, com as duas equipes buscando muito o gol. Foi o melhor confronto da Série B 2021 até o momento. Veja os gols no ´vídeo acima.

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