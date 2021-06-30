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VÍDEO: Veja os melhores de Sancho, novo reforço do Manchester United, pelo Borussia Dortmund

Jogador de 21 anos assinará contrato com o Manchester United por cinco temporadas e será a segunda contratação mais cara da história da Premier League...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 16:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 16:28
A novela envolvendo o futuro do atacante Jadon Sancho chegou ao fim. O jogador de 21 anos deixará o Borussia Dortmund, da Alemanha, para acertar com o Manchester United, da Inglaterra. O acordo será de cinco temporadas, com os Diabos Vermelhos pagando 90 milhões de euros (R$ 533 milhões).
+ Veja os jogos, a tabela e o chaveamento da Eurocopa
Sancho chegou ao time aurinegro em 2017, quando tinha apenas 17 anos, após deixar o Manchester City, rival do United. Desde então, o inglês fez 137 jogos pelo clube alemão, com 50 gols marcados e 64 assistências. Na temporada 2020/21, o atacante marcou 16 gols e deu 20 assistências em 38 partidas.
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