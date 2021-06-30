VÍDEO: Veja os melhores de Sancho, novo reforço do Manchester United, pelo Borussia Dortmund

A novela envolvendo o futuro do atacante Jadon Sancho chegou ao fim. O jogador de 21 anos deixará o Borussia Dortmund, da Alemanha, para acertar com o Manchester United, da Inglaterra. O acordo será de cinco temporadas, com os Diabos Vermelhos pagando 90 milhões de euros (R$ 533 milhões).

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