Vídeo: veja os gols do empate entre RB Bragantino e Atlético-MG pela 29ª rodada do Brasileiro

O Atlético-MG até começou bem a partida, mas não conseguiu superar o Red Bull Bragantino, O duelo ficou empatado por 2 a 2 , gols de Ricardo Ryller e Edimar, para o Massa Bruta, com Savarino e Hyoran, de pênalti, marcando para o alvinegro. O sonho atleticano de se aproximar do líder São Paulo ficou mais distante com a igualdade, já que chegou aos 50 pontos, permanecendo em terceiro na tabela, a seis do Tricolor e três pontos do vice-líder Internacional. Já o Massa Bruta conseguiu segurar o segundo gigante nacional de forma seguida. Goleou o São Paulo e agora, ao empatar o Atlético, consolida uma reação no segundo turno, chegando na 13ª posição, com 35 pontos, a seis da zona do rebaixamento e com possibilidade de sonhar com uma vaga na Sul-Americana de 2021. Confira os gols da parrida no video acima.