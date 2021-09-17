VÍDEO: Veja os gols do empate entre Cruzeiro e Operário-PR pela Série B

O Cruzeiro ficou no empate em 1 a 1 com o Operário-PR, na noite desta quinta-feira, pela Série B do Brasileirão. A partida contou com polêmicas de arbitragem, que anulou um gol da Raposa nos acréscimos após intervenção do VAR, e terminou em confusão e com o técnico Vanderlei Luxemburgo expulso.

+ Veja a classificação da Série B e os próximos jogos da competição A Raposa saiu na frente após Fabiano errar feio na frente de Claudinho. Mas, a equipe azul quis “devolver a gentileza” e em um pênalti bobo, cometido por Eduardo Brock, o Fantasma empatou o duelo em Sete Lagoas. Veja os gols no vídeo acima! Cruzeiro e Operário ficaram no empate (Bruno Haddad/Cruzeiro)