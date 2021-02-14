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futebol

Vídeo: veja os gols do empate entre Atlético-MG e Bahia no Mineirão

O jogo, disputado no Gigante da Pampulha, teve gols de Sasha e Rossi  O resultado agradou aos baianos e praticamente tirou o alvinegro da briga pelo título braslleiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 22:37

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 22:37

O duelo entre Atlético-MG e Bahia terminou empatado por 1 a 1, gols de Sasha, e Marrony, neste sábado, 13 de fevereiro, no Mineirão, pela 36ª rodada do Brasileirão. A igualdade teve gostos distintos para os dois times.
Pelos lados do Galo, nova decepção e um quase adeus a qualquer chance de título do alvinegro no campeonato. Já o Tricolor de Aço pontuou contra um dos principais times do do campeonato, fora de casa. Com o empate, o time mineiro chegou aos 62 pontos,se mantendo na terceira posição, enquanto o Bahia está com 38, abrindo um ponto do Z4, na 16ª posição, se mantendo firme contra o rebaixamento.
CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO O duelo entre Galo e Bahia foi equilibrado e ficou empatado no Mineirão-(Pedro Souza / Atlético-MG)

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